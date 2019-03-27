РИАМО – 27 мар. Депутаты Мособлдумы с начала нынешнего года провели порядка 200 приемов жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В Московской области располагается 87 приемных депутатов Московской области – они есть в каждом муниципальном образовании, приемы там ведутся еженедельно. С начала года депутатами в своих территориальных округах проведено 212 приемов жителей», – отметил глава подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что, как правило, большинство вопросов удается решить на месте, другие требуют времени.

«Традиционно тематика обращений из года в год не существенно меняется – это оказание материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальные вопросы, а также вопросы здравоохранения», – перечислил Брынцалов.

По его словам, аппаратом Мособлдумы ведется статистика тем обращений – по наиболее частым проблемам проводятся мероприятия областного масштаба.

Кроме того, Брынцалов рассказал, что приемы депутаты ведут не только на территориях, но и в здании регионального парламента – с начала года их проведено порядка 20.

Также поступают письменные обращения в парламент и через официальный сайт – в 2019 году около 400 обращений принято.

«В соответствии с законом ответы на обращения люди получают в 30-дневный срок», – заверил глава парламента.