РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 мар. Одностороннее движение введут на участке дороги от улицы Чапаева до Новой Московской в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска с 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

«С 15 апреля на участке автомобильной дороги «Микрорайон Опалиха – улица Опалиха» по направлению от улицы Чапаева до улицы Новая Московская будет введено одностороннее движение», – говорится в сообщении.

Основными целями мероприятий являются улучшение условий движения общественного транспорта вблизи транспортно-пересадочного узла, повышение пропускной способности, а также безопасности дорожного движения.