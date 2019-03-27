РИАМО - 27 мар. Модернизацию первой платформы железнодорожной станции «Валентиновка» завершили в подмосковном Королеве, на остановочном пункте заменили конструктив платформ и сходов, установили два пандуса и провели другие работы, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«С 30 марта 2019 года электропоезда, следующие в Москву, будут останавливаться у модернизированной платформы №1. Модернизированная платформа №2 «Из Москвы» введена в эксплуатацию в конце декабря прошлого года», — говорится в сообщении.

На остановочном пункте заменили конструктив платформ и сходов, установили два пандуса, кассу с возможностью обслуживания маломобильных пассажиров, навесы, колонны экстренной связи, электронные табло.

Работы на станции «Валентиновка» начали в феврале 2018 года. Для удобства и безопасности пассажиров были установлены временные деревянные платформы. Строительство не повлияло на режим остановок электропоездов Ярославского направления на данном участке.