РИАМО – 27 мар. В подмосковных Котельниках 28 марта пройдет форум «Управдом», посвященный переходу на цифровое вещание и проведению субботников, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать восьмого марта в Котельниках пройдет форум «Управдом». Ключевыми темами станут переход Московской области на цифровое вещание и проведение «Месячника благоустройства», – говорится в сообщении.

На мероприятии соберутся представители Государственной жилищной инспекции, ассоциации председателей советов многоквартирных домов, члены общественной палаты, председатели и старшие по домам, активные жители города, сотрудники управляющих компаний и подрядных организаций, а также администрации города Котельники.

Форум пройдет в ДК «Надежда» микрорайона Ковровый. Начало мероприятия в 17:00.