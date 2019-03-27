РИАМО – 27 мар. Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном в Восточном Бирюлеве откроет победитель торгов, площадь объекта составила порядка 8 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Крупный спортивный комплекс с бассейном в Восточном Бирюлеве по итогам городского аукциона построит компания ООО «Полииннопации». Организатором торгов выступил департамент города Москвы по конкурентной политике. С компанией заключен договор аренды земельного участка под строительства спортивного комплекса с бассейном общей площадью 8 тысяч квадратных метров, расположенного по адресу: улица Липецкая, промзона «Ленино», участок 1», – отмечается в сообщении.

Годовая ставка аренды по итогам сделки определена в размере 310,4 тысячи рублей.

«Ставка будет пересчитана на основании кадастровой стоимости участка после ввода спортивного объекта в эксплуатацию. На все виды строительных работ отводится не более 3 лет», – уточняется в материале.

Планами по открытию спортивного комплекса поделилась генеральный директор ООО «Полиинновации» Мария Рагозина.

«При выборе земельного участка под строительство компания руководствовалась соотношением цены аренды и локации. Взятый с городского аукциона лот полностью удовлетворяет этот принцип. Объект находится в промзоне «Ленино», но в ближайшее время здесь планируется начать возведение жилого комплекса, частью инфраструктуры которого станет наш спортивный центр с бассейном», – пояснила она.

По словам Рагозиной, для жителей Восточного Бирюлево будет построен спортивный комплекс с бассейном и залами, оснащенными под различные виды спорта.