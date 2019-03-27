РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 мар. Занятия для будущих матерей начнутся в роддоме подмосковного Королева в рамках «Школы мам» с 3 апреля, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Запись на лекции обязательна.

«Занятия начнутся 3 апреля и закончатся 15 мая, в рамках курса можно будет прослушать: «Образ жизни, питание будущей мамы», «Роды. Течение и периоды», «Пять секретов легких родов», «Уход за новорожденным» и «Особенности зрелой лактации», – сказал представитель.

Все лекции курса начинаются в 16:00 и заканчиваются в 17:00, они будут проходить 3, 10, 17, 24 апреля, а также 8 и 15 мая в конференц-зале Королевского родильного дома на втором этаже, вход через женскую консультацию.

Для записи звонить по телефону: 8(915)395-98-31.