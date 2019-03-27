РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 мар. Местный житель украл шубу стоимостью 100 тысяч рублей из служебного помещения торгового центра на Шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе, злоумышленник задержан, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный украл у нее шубу из служебного помещения торгового центра, расположенного на Шоссе Энтузиастов, стоимостью 100 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и доставлен 40-летний местный житель. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке со статьей №91 УК РФ.