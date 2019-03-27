РИАМО - 27 мар. Молодой человек грубо нарушал порядок на станции московского метро «Курская», а в ходе задержания нанес телесные повреждения полицейскому, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер столичного ГУ МВД России.

«Молодой человек 1999 года рождения во вторник грубо нарушал порядок в метро на станции «Курская», во время задержания причинил телесные повреждения полицейскому. Мужчину передали в специализированное медицинское учреждение», – сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейскому оказали медицинскую помощь и отпустили.