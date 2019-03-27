РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 мар. Свыше 500 человек поучаствовали в десятом юбилейном фестивале ученического самоуправления «Юность XXI века», который прошел в школе №26 микрорайона Авиаторов подмосковной Балашихи, на закрытии фестиваля присутствовали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, который поприветствовал участников и вручил награды, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В этом году организаторы фестиваля выбрали тему «Город. Трансформация». В течение пяти дней 44 команды из 44 городских школ придумывали, обсуждали и защищали свои проекты в области экологии, энергосбережения и благоустройства.

«Нынешний десятый фестиваль собрал более 500 ребят, которые за несколько дней не только сдружились, но и получили новые компетенции от опытных наставников, научились работать в команде и отстаивать свои идеи», – сказал Ефимов.

Он выразил уверенность, что многие рабочие предложения, которые разработаны ребятами, могут быть реализованы муниципальной властью.

Депутат передал слова приветствия командам и организаторам фестиваля от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и вручил награды руководителям школ, где активно развивается ученическое самоуправление.

Куратор молодежного парламента от образовательных учреждений Юлия Букатова рассказала, что, подводя итоги нынешнего фестиваля, они уже приступили к подготовке следующего.

«Тематику будут определять сами ребята», – отметила Букатова.

Молодежный парламент от образовательных организаций образован в Железнодорожном в 2007 году. Состав парламента формируется ежегодно путем внутришкольных выборов и составляет 95 человек. С 2017 года для депутатов разработали систему мотивации. Теперь за успехи в работе им присуждаются категории «Стажер», «Менеджер», «Координатор», «Мастер» и «Куратор».