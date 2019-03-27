РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 мар. В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в частном доме, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В среду (27 марта – ред.) в 12:13 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Салтыковка. В 12:39 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и девять человек.