РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 мар. Глава городского округа Королев поздравил работников сцены с Днем театра, он отметил, что праздник касается не только актеров и режиссеров, но и технических работников, преданных искусству, сообщил глава муниципалитета на своей странице в Instagram.

«Королеву есть, чем гордиться: Театр Юного Зрителя знают и любят жители не только нашего города, но и всей Московской области. В 2019 году в России объявлен #годтеатра, и в Королев приезжает с гастролями Московский драматический театр имени Пушкина. Два спектакля будут показаны на сцене ЦДК имени Калинина: 17 мая «Семейка Краузе» и 19 мая «Тартюф», – написал Ходырев.

Он отметил, что гастроли посвящены Году театра и 90-летию Подмосковья и проходят при поддержке губернатора, поэтому билеты будут продаваться по льготной цене 100-300 рублей.