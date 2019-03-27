РИАМО – 27 мар. В столичных пунктах вакцинации домашних животных можно сделать бесплатные прививки питомцам, специалисты рекомендуют проводить своевременные меры профилактики бешенства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отсутствие прививок у питомцев или уклонение от них влечет административную ответственность и наложение штрафа. Посмотреть полный список государственных ветеринарных учреждений и пунктов вакцинации, а также узнать режим их работы можно на сайте mos.ru», – говорится в сообщении.

Кроме того, в разных районах Москвы прочитают лекцию «Профилактика инфекционных заболеваний у домашних животных».

«Она посвящена болезням, которые в том числе опасны и для человека. Ветеринары расскажут о причинах возникновения и особенностях распространения лептоспироза, токсоплазмоза и бешенства. Особое внимание эксперты уделят вопросам лечения и профилактики», – подчеркивается в сообщении.

Бесплатные лекции проходят в государственных ветеринарных подразделениях столицы, а также в образовательных учреждениях, цирках, экологических центрах, зоомагазинах и на объектах, связанных с содержанием животных.

«Расписание лекций опубликовано на странице комитета ветеринарии города Москвы в разделе «Рекомендации владельцам домашних животных», – уточняется на сайте.

Получить неотложную ветеринарную помощь и консультацию по вопросам профилактики бешенства можно круглосуточно по телефону: 8 (495) 612-04-25.