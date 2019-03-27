РИАМО - 27 мар. Любимым театром россиян оказался Большой театр, его выбрали 12% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, а самой запоминающейся постановкой респонденты назвали балет «Щелкунчик», говорится в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.

ВЦИОМ провел исследование ко Дню театра. Выяснилось, что россияне стали чаще посещать театры. Если в 2008 году в театры с разной периодичностью ходили 28% жителей страны, то сейчас этот показатель достиг 48%. Чаще остальных в театры ходят 45-59-летние (53%), люди с высшим образованием (67%), жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников (по 71%). Каждый третий респондент практически не посещает театры, хотя эта доля снизилась. Каждый пятый участник опроса никогда не был в театре.

«Любимым современным театром страны россияне назвали Большой театр (12%). В топ-3 любимых театров также вошли «Современник» (6%) и Мариинский театр в Санкт-Петербурге (4%). Кроме того, наши сограждане назвали такие театры, как Ленком, Малый театр, МХАТ, театр на Таганке, театр сатиры (по 3%), театр имени Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и театр юного зрителя (по 2%)», — говорится в сообщении.

Самой запоминающейся постановкой, среди тех, кто посещал театры, стал балет «Щелкунчик» (6%). На втором месте оказался балет «Лебединое озеро» (5%), на третьем – спектакль «Мастер и Маргарита» (3%). Участники опроса также называли такие постановки, как «Ромео и Джульетта», «Юнона и Авось», музыкальные концерты.

«Аудитория театров в последнее время поступательно увеличивается, тем не менее, спрос до сих пор опережает предложение. Конечно, наиболее остро эта проблема проявляется в регионах, удаленных от мегаполисов. Год театра не решит всех этих проблем, но должен придать новый импульс развития театрального искусства, как раз в направлении доступности этого вида искусства в тех аудиториях, где сохраняется неудовлетворенный спрос», — отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Опрос был проведен по телефону по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов.