РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 мар. Почти 12 тысяч квадратных метров тротуаров обновят в подмосковном Королеве до конца текущего года в рамках реализации программы ремонта, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«В Королеве продолжается реализация программы по ремонту тротуаров. В 2019 году в наукограде будут отремонтированы тротуары протяженностью 4,7 километра и общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, а почти 12 тысяч квадратных метров тротуаров обновят», – говорится в сообщении.

Работы будут вестись после наступления благоприятных погодных условий.