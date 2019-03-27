РИАМО - 27 мар. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия выполнила все требования по борьбе с допингом, сообщает РИА Новости.

В среду под председательством Путина прошло заседание совета по развитию физической культуры и спорта в Олимпийском центре синхронного плавания.

«Отдельно хочу остановиться на вопросах взаимодействия Олимпийского комитета России (ОКР), национальных спортивных федераций и профильных ведомств с международными спортивными организациями. Необходимо существенно усилить участие России в подготовке и реализации решений по ключевым вопросам международной спортивной повестки. Так же как и системную работу по защите прав и интересов наших атлетов», – сказал президент.

Путин добавил, что здесь необходимо действовать активно, в рамках единых подходов и согласованной линии.

«Это прямо касается и известной истории с допингом. Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила», – дополнил российский лидер.

Президент также призвал сделать все возможно для того, чтобы никто из членов российской сборной не подвергался никаким ограничениям на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

«Сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены сборной нашей команды не подвергались никаким ограничениям, и чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действовать против интересов России», – сказал Путин.