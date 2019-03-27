РИАМО - 27 мар. Депутаты Московской областной думы с начала 2019 года провели порядка 50 мероприятий по контролю программы переселения из аварийного жилья, в Подмосковье основным камнем преткновения по расселению является в первую очередь скорость сдачи новых домов со всеми коммуникациями, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«С начала этого года депутаты провели в своих избирательных округах порядка 50 мероприятий по контролю программы переселения. Эту работу мы будем проводить активно и дальше», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что всего на сегодняшний день в Московской области признаны аварийными 415 тысяч квадратных метров жилфонда.

«На 2016–2020 годы планируется расселить 247 тысяч квадратных метров. План расселения в 2019 году – 70,1 тысячи квадратных метров площади», – добавил Брынцалов.

Правительство РФ распределило между регионами средства на расселение аварийного жилья в 2019–2021 годах и установило целевые показатели для них. Московской области в текущем году выделили более 1 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья. В бюджете региона, по словам Брынцалова, в рамках адресной программы по переселению граждан в 2019 году предусмотрено 2,6 миллиарда рублей.

«В Подмосковье основным камнем преткновения по расселению является в первую очередь скорость сдачи новых домов со всеми коммуникациями, а не процедуры, предваряющие само строительство. В этой ситуации без контроля не обойтись. Депутаты Мособлдумы следят и за процессом расселения из аварийного фонда», – добавил Брынцалов.