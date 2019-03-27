РИАМО - 27 мар. В Музее Победы в среду открылась новая мини-выставка в рамках проекта «Война: днем за днем», приуроченная ко Всемирному дню театра, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

«На выставке представят более 10 предметов. Это личные вещи, фотографии артистов времен Великой Отечественной войны, театральные программы и билеты Большого театра и Саратовского государственного театра оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского», – отмечается в сообщении.

Среди экспонатов – фотографии и пропуск на право прохода по Ленинграду заслуженной артистки РСФСР Лидии Колесниковой, которая в блокадную зиму 1941–1942 годов выступала на сцене Государственного театра Музкомедии. В годы войны Колесникова дала более 2 тысяч выступлений на фронте.

На сенсорных экранах посетители увидят фотографии известных актеров времен Великой Отечественной войны, а на мониторе продемонстрируют кадры выступления фронтовых артбиргад.