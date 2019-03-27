РИАМО – 27 мар. Сеть центров «Мой бизнес» появится в 10 муниципалитетах Подмосковья, работа в центрах будет основываться на цифровизации предоставления услуг и сервисов, объединенных на едином портале, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В ближайшее время свои двери распахнет основной офис многопрофильного центра по предоставлению услуг для предпринимателей «Мой бизнес». Он создается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьва, пояснил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, подводя итоги ежемесячной встречи с бизнесом.

«Сегодня у нас на встрече было порядка 150 человек, однако вопросов было меньше – около трех десятков. Часть из них традиционно касалась земельно-имущественной тематики, часть была связана с развитием нового бизнеса, небольшая часть – с подключением инженерной инфраструктуры. В большей степени бизнесменов волнуют льготы и участие в программе этого года по компенсациям», – сказал Хромов.

Зампред правительства Подмосковья анонсировал, что уже весной запускается новый формат общения и поддержки бизнеса – проект «Мой Бизнес».

«Одноименные центры только в этом году появятся в 10 муниципалитетах региона: Красногорск, Люберцы, Коломенский, Солнечногорск, Реутов, Королев, Орехово-Зуево, Дмитровский, Богородский, Можайский. Центры будут осуществлять функции по предоставлению услуг предпринимателям и объединять на одной площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития на территории Московской области», – подчеркивается в материале.

Хромов добавил, что на уровне муниципальных офисов будут решаться проблемы развития бизнеса на местах, оказываться весь комплекс услуг для бизнеса, такие как регистрация, подбор помещений, техническое присоединение, обучение и другие услуги.

«Работа центров «Мой бизнес» будет строиться на основе цифровизации предоставления услуг и сервисов, объединенных на едином портале. Все системные вопросы и стандартные услуги субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить онлайн», – резюмировал Хромов.