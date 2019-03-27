РИАМО – 27 мар. Более 180 подростков находятся на учете в полиции подмосковных Люберец, летом они будут под присмотром полицейских, сообщил начальник участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» подполковник полиции Сергей Ретюнский.

«В летний период времени 186 трудных подростков будут работать, поступать в высшие учебные заведения и уедут отдыхать. 58 из них планируют выехать за пределы горокруга, 12 – работают, 42 поступают в ВУЗы», – сказал Ретюнский.

Помимо этого, подростков направят в общеобразовательные лагеря. За каждым таким заведением закреплен сотрудник полиции, который будет следить за порядком.