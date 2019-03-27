РИАМО – 27 мар. Школы подмосковных Люберец при приеме в первый класс будут передавать документы в правоохранительные органы на проверку легальности регистрации, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«У нас есть полиция, которая занимается проверкой документов, школа должна предоставить копии регистрации на проверку в прокуратуру и МВД», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что до 10 сентября надо составить реестр временных регистраций, которые пойдут на проверку в полицию.