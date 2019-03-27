РИАМО – 27 мар. В Москве офтальмологи Боткинской больницы спасли от слепоты мужчину с пересаженным сердцем, операция длилась примерно час, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

В офтальмологическую клинику больницы имени С.П. Боткина департамента здравоохранения Москвы обратился пациент. Мужчину беспокоило снижение зрения, чувство тяжести в глазу, сужение широты обзора и головная боль.

«После проведения необходимой диагностики у мужчины выявили опасный офтальмологический диагноз – некомпенсированную глаукому третьей стадии. Специалисты отмечают, что при четвертой стадии глаукомы зрение вернуть уже невозможно», – говорится в сообщении.

Лечащий врач пациента, офтальмохирург клиники Андрей Лапочкин уточнил, что при данном заболевании происходит повышение внутриглазного давления, которое ускоряет процесс механического раздавливания сетчатки и зрительного нерва, и в результате наступает необратимая слепота.

«Современные глазные капли для снижения глазного давления в этой ситуации были уже бесполезны, поскольку организм не реагировал на препараты», – дополнил Лапочкин.

Врачи приняли решение в срочном порядке проводить операцию, но ситуация осложнялась тем, что ранее пациент перенес трансплантацию сердца.

«Сочетание таких серьезных условий, как донорский орган и глаукома, – крайне редкий случай. Провести успешное лечение возможно только в условиях многопрофильной клиники с привлечением консилиума врачей. К ситуации подключились терапевты, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи Боткинской больницы», – подчеркивается в материале.

Врачи разработали авторскую методику и сделали пациенту из собственных тканей специальный клапан, который снизил внутриглазное давление.

«Операция длилась около часа и прошла успешно – зрение удалось сохранить. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном наблюдении у врача-офтальмолога», – заключается в сообщении.