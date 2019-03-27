РИАМО - 27 мар. На Беговой улице неизвестные злоумышленники обманом посадили пенсионерку в автомобиль, в котором избили ее и похитили сумку с деньгами, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Заявление поступило от пострадавшей – женщины 1939 года рождения.

«Установлено, что 26 марта в 15:00 по адресу: улица Беговая, дом 34, неизвестные под предлогом перевода из банка денежных средств, посадили пострадавшую в автомобиль черного цвета, проследовали по нескольким адресам отделений (банка – ред.) и в момент следования с адреса: проспект Мира, дом 68 до 26-го километра МКАД, нанесли побои пенсионерке, открыто похитили у нее сумку с деньгами, скрылись», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба устанавливается, следственный отдел ОМВД проводит проверку.