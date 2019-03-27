РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 мар. По итогам недели с 20 по 26 марта в подмосковном Королеве ресурсоснабжающие организации «Водоканал» и «Теплосеть» капитально отремонтировали порядка 160 метров тепловых сетей и 75 метров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения, сообщил в своем Instagram-аккаунте генеральный директор ОАО «Водоканал» Павел Каганов.

«За неделю с 20 по 26 марта ресурсоснабжающими организациями ОАО «Водоканал» и ОАО «Теплосеть»: капитально отремонтировано 160 метров тепловых сетей, заменено 26 единиц запорной арматуры на объектах теплоснабжения, выполнен текущий ремонт трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения – 75 метров. Ликвидирован 41 подстой канализационных колодцев, выполнены работы по профилактической чистке, промывке и протяжке канализационных сетей по 13 адресам», – говорится в сообщении.

Кроме того, Каганов написал, что организации отремонтировали пять колодцев на канализационных сетях, два колодца на сетях холодного водоснабжения и одну водоразборную колонку.

Также выполнена замена узла на водоводе диаметром 700 миллиметров в водопроводной камере по улице Октябрьский бульвар, продолжаются работы по перекладке тепловых сетей по улице Советская от котельной Альфа-Лаваль и прокладке инженерных коммуникаций к строящемуся магазину «Декатлон» по улице Калининградская.

«Ведутся работы по капитальному ремонту тепловой сети, проходящей вдоль городского парка. За неделю заменено 50 метров труб и выполнен монтаж камеры на трубопроводе ХВС (холодного водоснабжения, – ред.) в районе дома №7/8 по улице Нестеренко», – отмечается в сообщении.

Кроме того, бригадой дорожного строительства выполнено частичное восстановление благоустройства, нарушенного в ходе производства ремонтных работ по трем адресам. Произведена засыпка песчано-щебеночной смесью – 62 квадратных метра.