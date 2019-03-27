РИАМО - 27 мар. По словам вдовы медиаменеджера Игоря Малашенко Божены Рынски, состояние создателя НТВ оценивается в 16 миллионов долларов, все имущество, по завещанию, он оставил бывшей семье, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как отметила вдова Малашенко, деньги он заработал на каналах НТВ (был его основателем) и RTVI (занимал должность гендиректора). Последние полгода своей жизни он делил имущество с бывшей женой Еленой Пивоваровой и детьми. Рынска добавила, что изначально он предложил Пивоваровой разделить имущество пополам.

«Он пришел к ней и предложил ей честную, белую, чистую половину. В ответ он получил повестку в суд американский. Началась война, и эта война его погубила», – сказала Рынска в шоу «Осторожно, Собчак» на телеканале телеведущей Ксении Собчак на YouTube.

Она также уточнила, что, по завещанию, Малашенко оставил все имущество бывшей семье. Рынска добавила, что не намерена оспаривать завещание.

Политтехнолог, бывший медиаменеджер и один из основателей НТВ Игорь Малашенко умер в Испании в возрасте 64 лет. Токсикологическая экспертиза ничего подозрительного не выявила. Прощание с Малашенко состоялось на Троекуровском кладбище в Москве 18 марта.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI.