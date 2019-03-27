РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил награды офицерам дивизии имени Дзержинского в подмосковной Балашихе на торжественном мероприятии в честь Дня войск национальной гвардии, которое прошло в гарнизонном Доме офицеров, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В мероприятии приняли участие первый заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов, командир дивизии, генерал-майор Дмитрий Черепанов, военнослужащие и ветераны ОДОН, гости дивизии. Ефимов передал слова приветствия и поздравления от председателя регионального парламента Игоря Брынцалова и вручил награды сотрудникам Росгвардии.

«Бойцы и командиры дивизии доблестно проявили себя во многих спецоперациях, выполняли сложнейшие боевые задачи. Многие из вас награждены государственными наградами, а лучшие – удостоены высокого звания Герой России», – сказал Ефимов.

Он передал слова благодарности и ветеранам за сохранение преемственности воинских традиций и повышение престижа службы в войсках национальной гвардии России и пожелал здоровья, благополучия и успехов в нелегком деле служения Отечеству и дальнейшего процветания.

В ходе праздничных мероприятий участники возложили цветы к мемориалу воинам дивизии, погибшим при исполнении боевого долга.

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского образована в 1924 году. Среди ее задач – борьба с терроризмом, охрана государственных объектов, обеспечение порядка в Москве и Московской области. В текущем году дивизия отметит 95-летие с момента создания.

День войск национальной гвардии РФ – профессиональный праздник военнослужащих, отмечается в России ежегодно 27 марта. В этот день командование Росгвардии вручает военнослужащим награды, выносит благодарности, присваивает воинские и специальные звания.