РИАМО - 27 мар. Женская юношеская команда «Спарта&K» выиграла матч полуфинала чемпионата России в Санкт-Петербурге и вышла в финал первенства, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменки обыграли «Санкт-Петербург-1» со счетом 80:38 и обеспечили путевку на главную встречу первенства: уже сегодня в финале команда сыграет с «Москвой-1».

«Спортсменки 2003 года рождения – действующие чемпионы страны, я уверен, что они смогут подтвердить свой статус в финальной игре. Знаю, что на матче в Питере особенно отличились Сабрина Довнар-Запольская, которая заработала 26 очков. Сабрина уже ни раз показывала лучшие результаты в команде: в прошлом году она стала лучшим игроком Финального этапа, набрав 21 очко. Радует, что в этом сезоне она улучшила личный рекорд», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Спарта&K» – команда из подмосковного Видного. Это один из самых титулованных клубов не только в РФ, но и в Европе. Баскетболистки четыре раза становились чемпионами Евролиги, являются двукратными чемпионами России, многократными призерами международных состязаний и обладателями Суперкубка Европы.