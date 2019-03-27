РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 мар. Руководителей учебных заведений в подмосковных Люберцах призвали сообщать в полицию о приехавших к ним без предупреждения проверках, сообщил начальник участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский.

В среду в администрации муниципалитета прошло заседание на тему: «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в период школьных каникул в 2019 году».

«Вчера (26 марта – ред.) руководство школы №7 сообщило нам о внезапно приехавшей проверке, в том числе с участием сотрудников Росгвардии. Мы оперативно выехали на место, все вопросы сняли. Призываю руководителей образовательных учреждений сообщать в МВД о таких проверках», – сказал Ретюнский.