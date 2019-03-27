РИАМО – 27 мар. Строительство инфраструктуры для специализированного биофармацевтического кластера «Пущино» стартует в начале лета, всего в Подмосковье функционирует около 70 фармацевтических компаний, говорится в сообщении пресс-службы АО «Корпорация развития Московской области»

«На текущий момент завершены все проектно-изыскательные работы по проекту, и уже в июне планируется приступить непосредственно к строительству площадки. Срок строительных работ – 15 месяцев», – сказал заместитель генерального директора корпорации развития Московской области Александр Федоров.

Он также отметил, что у корпорации развития уже есть соглашения с потенциальными резидентами парка, которые подтвердили свои намерения локализовать производственные объекты на территории биофармацевтического кластера.

«Площадка Пущино как главный научный центр России в области биотехнологий, генной инженерии, молекулярной биологии, радиобилогии интересна инвесторам из фармацевтической отрасли и биомедицины. Наукоград обеспечит инвесторов высококачественным кадровым и научным ресурсом, который в условиях быстроразвивающегося рынка играет ключевое значение. Безусловно привлекательным для инвесторов является и фактор близости к крупнейшему рынку сбыта продукции – Московской агломерации», – дополнил Федоров.

По его словам, в свою очередь, за счет новой индустриальной площадки наукоград Пущино будет дополнен профильными производственными мощностями.

«В результате имеющиеся научные наработки будут в кратчайшие сроки запускаться в массовое производство, и в области появится эффективный биофармацевтический кластер», – уверен Федоров.

Московская область исторически является одним из региональных лидеров в сфере фармацевтики как по производственным показателям, так и по объемам рынка сбыта.

«В регионе работает около 70 производственных фармацевтических компаний, из них 26 считаются крупными. На подмосковных предприятиях производится 24% всей российской фармпродукции. При этом отрасль активно продолжает развиваться: «Оболенское», «ПСК-фарма», Sysmex – это те предприятия из сферы медицины и фармацевтики, которые начали свою деятельность в Московской области в последнее время», – перечисляется в материале.

Еще целый ряд проектов находится в стадии реализации – это «Гранат Биотех», «Эверс», «Фрерус», «Авексима» и другие компании.

«Инвестиционный интерес к фармсектору, к производству медоборудования – огромный, поэтому биофармацевтический кластер «Пущино» будет востребован и позволит максимально эффективно реализовать имеющийся в Подмосковье инвестпотенциал в этих сферах», – заключается в сообщении.