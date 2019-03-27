РИАМО - 27 мар. Пережившей блокаду Ленинграда 79-летней пенсионерке выдали вид на жительство в России, сообщается на сайте МВД РФ.

«Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве предоставлен вид на жительство Галине Сергеевне Сикорской, 79-летней гражданке Украины», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что в Россию пожилая женщина прибыла в октябре 2018 года к дочери. Начальник ГУВМ МВД генерал-майор полиции Валентина Казакова взяла на личный контроль ход работы по оформлению необходимых для получения вида на жительство документов Галины Сикорской.

«Учитывая преклонный возраст женщины, руководством ГУВМ МВД России было принято решение о рассмотрении ее заявления о выдаче вида на жительство в кратчайшие сроки. Кроме того, Галине Сергеевне разъяснено, что она, как награжденная знаком «Жителю блокадного Ленинграда», может быть принята в российское гражданство в упрощенном порядке», – добавила Волк.

Сикорская – участница совместного проекта МВД России и телеканала Russia Today «Не один на один», в рамках которого оказывается содействие соотечественникам, проживающим за рубежом и выражающим желание вернуться на родину.