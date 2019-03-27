РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Обременение по строительству поликлиники в микрорайоне Красная Горка подмосковного Подольска с застройщика ООО «ГлавГрадоСтрой» снимать не будут, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета по строительному комплексу Петр Гапонов на встрече с жителями.
Двадцать шестого марта прошла встреча жителей с представителями администрации Подольска. Развитие микрорайона Красная горка осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «Главградострой», которые должны были построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных и ветхих домов, пристройку к школе №11, детский сад на 340 мест на улице Колхозная. Однако в настоящее время ими построено девять домов, а расселено только 14. На первых этажах домов корпусов №№1А и 1Б на улице Садовая, дом №3, должны были разместиться детская и взрослая поликлиники на 100 посещений в смену каждая, но дома не достроены.
Он добавил, что обременение по поликлинике остается. Пока заверили инвестора, что деньги, которые будут направлять на строительство домов, на соцобъекты отвлекать не будут. Инвестор до 2 апреля должен объявить решение, в каком формате он продолжит или не продолжит финансирование объекта.
По словам генерального директора ООО «ГлавГрадоСтрой» Виктора Вешневого, он работает по привлечению средств еще с двумя инвесторами. Планирует достроить корпус №1А до конца текущего года, а корпус №1Б – только в 2020 году.
Заместитель начальника управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Подмосковья Дмитрий Балусов отметил, что, когда помещение будет готово и передано им в собственность, поликлинику включат в госпрограмму на оснащение медицинским оборудованием. В обязательном порядке там разместят участковую службу, а по узким специалистам будут решать позже.
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