РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Обременение по строительству поликлиники в микрорайоне Красная Горка подмосковного Подольска с застройщика ООО «ГлавГрадоСтрой» снимать не будут, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета по строительному комплексу Петр Гапонов на встрече с жителями.

Двадцать шестого марта прошла встреча жителей с представителями администрации Подольска. Развитие микрорайона Красная горка осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «Главградострой», которые должны были построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных и ветхих домов, пристройку к школе №11, детский сад на 340 мест на улице Колхозная. Однако в настоящее время ими построено девять домов, а расселено только 14. На первых этажах домов корпусов №№1А и 1Б на улице Садовая, дом №3, должны были разместиться детская и взрослая поликлиники на 100 посещений в смену каждая, но дома не достроены.

«Для достройки корпусов №№1А и 1Б на улице Садовой, дом №3 компания ООО «ГлавГрадоСтрой» привлекала инвестора, который направил около 200 миллионов рублей. Но его не устраивает обременение застройщика по соцобъектам. По детскому саду и школе вопрос решен, но снять обременение по поликлинике нельзя. Хотя мы собирались подавать документы на снятие обременения в суд, позже от этого намерения отказались, так как эта процедура и оформление нового проекта застройки могут занять до 2,5 лет», – сказал Гапонов.

Он добавил, что обременение по поликлинике остается. Пока заверили инвестора, что деньги, которые будут направлять на строительство домов, на соцобъекты отвлекать не будут. Инвестор до 2 апреля должен объявить решение, в каком формате он продолжит или не продолжит финансирование объекта.

По словам генерального директора ООО «ГлавГрадоСтрой» Виктора Вешневого, он работает по привлечению средств еще с двумя инвесторами. Планирует достроить корпус №1А до конца текущего года, а корпус №1Б – только в 2020 году.

Заместитель начальника управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Подмосковья Дмитрий Балусов отметил, что, когда помещение будет готово и передано им в собственность, поликлинику включат в госпрограмму на оснащение медицинским оборудованием. В обязательном порядке там разместят участковую службу, а по узким специалистам будут решать позже.