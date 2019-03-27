РИАМО - 27 мар. По итогам осенней призывной кампании 2018 года отмечается повышение привлекательности военной службы – число уклоняющихся от службы в ВС снизилось за четыре года на 54%, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В среду в пресс-центре правительства Москвы в ходе расширенного заседания призывной комиссии подвели итоги осенней призывной кампании 2018 года и поставили задачи на предстоящий весенний призыв 2019 года.

«Значительно снизился показатель неявки граждан на заседания призывных комиссий. Количество уклонистов за четыре года сократилось на 54%. Добиться данных результатов позволила слаженная совместная работа Военного комиссариата Москвы с департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции, ГУ МВД России по городу Москве, штабом «Московской городской народной дружины», советом общественных пунктов охраны порядка», – сообщил военный комиссар столицы Виктор Щепилов.

Осенью через призывные комиссии прошло более 44 тысяч москвичей, более 35 тысяч из них признаны годными к военной службе, что на 3% выше аналогичного показателя весеннего призыва 2018 года. Показатель годности к военной службе составляет 79,8%.При этом за последние три года у столичных призывников наметилась стойкая тенденция к улучшению состояния здоровья.

Традиционно большая часть московских призывников проходят службу в воинских частях и учреждениях, дислоцирующихся на территории Центрального федерального округа (81%), причем более 50% призывников составляют граждане, окончившие образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования.

«Сохраняется интерес молодых людей к прохождению службы в научных ротах, куда осенью прошлого года было 17 москвичей. На альтернативную гражданскую службу осенью 2018 года было направлено восемь человек», – подчеркнул Щепилов.

Среди основных задач на предстоящий весенний призыв 2019 года выделена работа с обучающимися в вузах призывниками. В феврале этого года были приняты поправки в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», где было установлено, что отсутствие у граждан регистрации не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете.

С февраля 2019 года постановка на воинский учет иногородних студентов столичных вузов будет осуществляться по месту их учебы. В связи с этим военных комиссаров и сотрудников медицинских комиссий призвали изучить изменения в действующем законодательстве и строго руководствоваться ими. Также особое внимание будет уделено контролю качества медицинского обследования призывников и их военно-профессиональной ориентации.