РИАМО - 27 мар. В Подмосковье завершается целевая программа замены лифтового оборудования в домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, в апреле в 27 домах заменят еще 75 лифтов, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Всего в 78 домах в 19 муниципалитетах планируется отремонтировать 301 лифт. По состоянию на конец марта в 51 доме смонтировали 226 лифтов. Еще 75 лифтов в 27 домах заменят в апреле.

«Правительством Московской области совместно с органами местного самоуправления был разработан план внеочередной замены лифтового оборудования для категории граждан, которые в силу возраста больше всего нуждаются в современных и удобных лифтах, – участников Великой Отечественной войны. При формировании адресного перечня учитывались обращения жителей и результаты инспектирования МКД надзорными ведомствами», — сказал Пестов.

Новые лифты оборудованы антивандальной защитой, энергоэффективным освещением, необходимыми фотоэлементами, отличаются более высокой скоростью движения.

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов Московской области – самая масштабная в России. Всего в нее включено 44,6 тысячи МКД. С 2014 года заменено и отремонтировано свыше 9,6 тысячи единиц лифтового оборудования. Самые изношенные лифты уже заменены, однако вопрос ремонта лифтового оборудования по-прежнему актуален.