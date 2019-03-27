РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 мар. В учебных заведениях подмосковных Люберец пройдут тренировочные эвакуации для отработки действий педагогов при чрезвычайных ситуациях, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ранее в Люберцах задержали 15-летнего телефонного террориста. Из-за его звонков несколько раз эвакуировали школы и гимназии.

«Я благодарен руководителям школ №№5, 7, 9, гимназии 20 за проведение оперативной эвакуации. Но в ходе нее выявили недочеты в работе некоторых классных руководителей. Нужно провести учебные тренировки», – сказал Ружицкий.

По его словам, не все руководители отслеживают перемещения школьников после эвакуации из здания.

«Классный руководитель отвечает за ребенка до момента передачи его родителям», – отметил Ружицкий.

Он попросил рассказать на родительских собраниях о том, что на ребенка заведут дело, если он окажется телефонным террористом.