РИАМО – 27 мар. Для участия в экологическом конкурсе прислали фотографии более 50 школьников из подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Люберцы.

«Конкурс фотографий на экологическую тематику стартовал в марте, школьникам было предложено принять участие в нескольких номинациях. Всего откликнулись более 50 детей разных возрастов», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он отметил, что самыми популярными номинациями среди участников оказались «Удивительная природа» и «Человек и животное».

Чуть меньше фотографий прислали в номинации «Экологическая проблема рядом с тобой» и «Мир в наших руках».

Конкурсные фотоснимки в распечатанном виде хранятся в управлении образованием горокруга, все они будут участвовать в выставке на межрегиональном семинаре по экологии. Семинар состоится в апреле на базе люберецкой школы №7, где и пройдет награждение участников фотоконкурса «Экология сегодня».