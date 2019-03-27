РИАМО - 27 мар. Бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

Накануне в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в хищении у ряда российских энергетических компаний в 2011–2014 годах 4 миллиардов рублей. Деньги были выведены за рубеж. По данным СК, он и его сообщники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

«Обвиняемые доставлены в суд», – сказал собеседник агентства.

Абызов дал краткие показания, свою вину не признал. Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства. В числе сообщников Абызова: президент Новосибирской региональной федерации самбо Николай Степанов, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, замгендиректора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галина Фрайденберг.

Михаил Абызов – российский политик, бизнесмен, государственный и общественный деятель. Министр по координации деятельности Открытого правительства с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. До января 2012 года был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО «Группа Е4», но после назначения на должность советника президента России оставил эти посты.