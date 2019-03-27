РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Жители подмосковного Подольска пожаловались на испорченные пешеходные дорожки на пути к железнодорожной платформе «Весенняя», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В поселке Железнодорожный 26 марта состоялась очередная встреча с жителями по вопросам выполнения муниципальных программ социально-экономического развития. В мероприятии приняли участие начальник теротдела «Лаговский» Лариса Прошкина, замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов и представители различных комитетов. В ходе встречи жители пожаловались на пешеходные дорожки на пути к ж/д платформе «Весенняя».

«На сегодняшний день по данному вопросу (по поводу восстановления пешеходной дорожки) мы переписываемся с руководством ОАО «РЖД». На данный момент процесс пока на стадии переписки. Но мы будем его контролировать», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Также жители попросили установить тротуар на Большой Серпуховской улице в поселке Железнодорожный.

Все вопросы, высказанные жителями в ходе встречи, взяты на оперативный контроль.