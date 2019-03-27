© РИАМО
, Николай Корешков
В Московском драматическом театре «Постскриптум» состоялся премьерный показ высокой комедии Мольера «Дон Жуан».
© РИАМО
, Николай Корешков
Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Пётр Попов. Идею он вынашивал более 19 лет.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Летом 2018 года, ища пьесу для постановки, я полностью перечитал все литературные произведения Мольера, и ещё раз убедился в том, что ничего лучше комедии «Дон Жуан» он за свою жизнь не написал. В спектакле мы затрагиваем темы веры, безверия и лицемерия», – Петр Петров, режиссер спектакля.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Главный герой по-своему честный, по-своему благородный, и, что самое главное, прямой. Те, кто его осуждают, ведут образ жизни точно такой же, только всё это скрывают, пропагандируя добродетель, а на самом деле прикрываются лицемерием. Появление Дон Жуана – попытка взбудоражить общество, которое уверено в своей непогрешимости, а между тем уже давно погрязло в грехе и распутстве», – рассказывает исполнитель роли Дон Жуана, актёр Александр Суворов.
© РИАМО
, Николай Корешков
Это спектакль о любителе бесчисленных любовных приключений Дон Жуане, который никогда не задумывался о том, что своими низкими поступками он сломал судьбы и разбил сердца множества людей.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Я выбросил из пьесы второстепенных персонажей, на которых сегодня не надо тратить актёрский талант, но при этом оставил всех существенных героев и их реплики», – подчеркивает режиссер спектакля Пётр Попов. режиссер спектакля.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спектакля «Дон Жуан» в театре «Постскриптум»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спектакля «Дон Жуан» в театре «Постскриптум»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спектакля «Дон Жуан» в театре «Постскриптум»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спектакля «Дон Жуан» в театре «Постскриптум»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спектакля «Дон Жуан» в театре «Постскриптум»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спектакля «Дон Жуан» в театре «Постскриптум»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спектакля «Дон Жуан» в театре «Постскриптум»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спектакля «Дон Жуан» в театре «Постскриптум»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спектакля «Дон Жуан» в театре «Постскриптум»
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