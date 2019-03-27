«Главный герой по-своему честный, по-своему благородный, и, что самое главное, прямой. Те, кто его осуждают, ведут образ жизни точно такой же, только всё это скрывают, пропагандируя добродетель, а на самом деле прикрываются лицемерием. Появление Дон Жуана – попытка взбудоражить общество, которое уверено в своей непогрешимости, а между тем уже давно погрязло в грехе и распутстве», – рассказывает исполнитель роли Дон Жуана, актёр Александр Суворов.