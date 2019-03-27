РИАМО - 27 мар. За десять лет в 100 раз увеличилось количество зданий в Москве, принимающих участие в акции «Час Земли», которая в этот раз пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

«Она (акция – ред.) проходит в последнюю субботу марта. В этом году это 30 марта. Как раз в 20:30 отключится подсветка многих зданий в Москве. В этом году их будет более 2,1 тысячи зданий. Если взять 2009 год, когда Москва впервые присоединилась к акции, отключалось всего 20 зданий. То есть количество этих зданий за десять лет увеличилось в 100 раз», - сказал Кульбачевский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30. Это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру более чем из 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

В России в этом году в «Часе Земли» примут участие порядка 700 населенных пунктов.