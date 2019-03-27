РИАМО - 27 мар. Следственный комитет Российской Федерации в своем YouTube-канале опубликовал видео с задержанным бывшим министром Открытого правительства РФ Михаилом Абызовым.

На размещенном ролике видно, как экс-министр покидает здание Следственного комитета РФ в наручниках и с вещами. Его сопровождают двое сотрудников полиции. Затем Абызова заводят в конвойную машину.

Накануне в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, подозреваемого в хищении у ряда российских энергетических компаний в 2011–2014 годах 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги были выведены за рубеж. По данным СК, он и его сообщники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

Абызов дал краткие показания, свою вину не признал. Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства.

Михаил Абызов – российский политик, бизнесмен, государственный и общественный деятель. Министр по координации деятельности Открытого правительства с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. До января 2012 года был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО «Группа Е4», но после назначения на должность советника президента России оставил эти посты.