РИАМО – 27 мар. Представители управляющей компании в подмосковном Воскресенске вернули жильцам дома на улице Центральной свыше 220 тысяч рублей переплаты за тепловую энергию после проверки Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, проверка была проведена по поступившему обращению от жильца дома №10.

«В ходе надзорного мероприятия государственными жилищными инспекторами установлено, что ранее, до ввода ОДПУ в эксплуатацию, расчет размера платы за отопление управляющей организацией осуществлялся равномерно в течение года, исходя из среднего потребления тепловой энергии за предыдущий год. С момента ввода в эксплуатацию общедомового узла учета тепловой энергии начисления по квартире заявителя не соответствовали его показаниям», – отмечается в сообщении.

В связи с выявленным нарушением МУП «Управление домами» было выдано предписание о проведении корректировки размера платы за отопление в соответствии с показаниями ОДПУ по жилым помещениям в доме за 2018 год.

«По итогам проведения контрольной проверки исполнения предписания, инспекторы выявили, что корректировка размера платы за отопление в соответствии с показаниями общедомового прибора учета тепловой энергии была проведена в полном объеме. Сумма перерасчета за тепловую энергию на отопление по квартирезаявителя составила 2 тысячи 578 рублей, по всему дому – 224 тысячи 970 рублей», – заключил Главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.