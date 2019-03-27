РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Жители подмосковного Подольска сказали о необходимости проложить централизованную канализацию в деревне Бородино, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В поселке Железнодорожный 26 марта состоялась очередная встреча с жителями по вопросам выполнения муниципальных программ социально-экономического развития. В мероприятии приняли участие начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина, замглавы администрации горокруга по развитию территорий Сергей Иванов и представители различных комитетов. В ходе встречи жители деревни Бородино попросили проложить централизованную канализацию и установить дополнительные гидранты.

«В ходе встречи поступил вопрос о планах по прокладке в деревне Бородино централизованной канализации. Вопрос сложный и требует проработки, поскольку ранее он не рассматривался. Мы рассмотрим его. Помимо этого, попросили установить дополнительные гидранты. Также отмечу, что мы его проработаем и если есть необходимость, то нормативы выполним», – сказал представитель МУП «Водоканал» Подольска.

Также жители интересовались планами прокладки канализации в деревне Сергеевка и просили спилить сухие деревья вдоль прудов в поселке Сертякино. В ближайшее время в поселке планируют провести обследование деревьев и в случае, если информация подтвердится, то выдать порубочный билет компании, обслуживающей данную территорию.