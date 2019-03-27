РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 мар. Более 350 школьников трудоустроят в подмосковных Люберцах на время летних каникул, на эти цели выделили 1,7 миллиона рублей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Летом администрация совместно с Люберецким центром занятости трудоустроит 367 подростков. Для этого уже выделили 1,7 миллиона рублей», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что 22 учебных заведения согласились принять участие в трудоустройстве, на их базе будут работать 292 школьника.

По словам Ружицкого, зарплата составит 5,3 тысячи рублей. Также на эту просьбу откликнулись два предприятия, которые помогут трудоустроить подростков.