РИАМО - 27 мар. Скульптуру «Энергия бесконечного развития» Паата Мерабишвили, в основе которой заложен символ ленты Мебиуса, установили в холле Московского концертного зала «Зарядье», композиция была создана к 30-летию компании «Ланит» на российском рынке информационных технологий, передает в среду корреспондент РИАМО.

«У нас парк вообще стал кузницей разных сенсаций: архитектурных, художественных, культурных. Мы стараемся это поддерживать в таком же виде, в такой хорошей эстетической форме. Постоянно придумывая что-то на территории парка и в концертном зале тоже», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Это совместный творческий проект компании «Ланит», партнера по информационным технологиям концертного зала «Зарядье», и скульптора Паата Мерабишвили. Скульптура создана к 30-летию компании «Ланит» на российском рынке информационных технологий.

В раздаточном материале отмечается, что скульптурная композиция воплощает идею ленты Мебиуса и символизирует безграничность совершенствования и технологического прогресса.

Кроме того, компания Fibrum создала мобильное приложение с дополненной реальностью, с помощью которого можно сделать фотографии скульптуры с цифровым потоком и выложить их в социальные сети.

В свою очередь скульптор Мерабишвили поблагодарил всех людей, которые принимали участие в создании этой работы.