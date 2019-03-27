РИАМО - 27 мар. Власти столицы намерены расселить два дома в районе Аэропорт, которые находятся в аварийном состоянии и признаны непригодными для проживания, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Эти дома находятся по адресу: Балтийская улица, дом 6, корпуса 1 и 2.

«Жителям предложено переехать в новые дома, построенные в том же районе на улицах Самеда Вургуна и академика Ильюшина. Под переселение предлагаются квартиры с улучшенной отделкой по высоким стандартам программы реновации. Кроме того, всем желающим могут предоставить на выбор городское жилье в других районах Москвы», — говорится в сообщении.

Активный мониторинг состояния домов в районе ведут с 2008 года. По оценкам экспертов, на сложившуюся ситуацию повлиял ряд факторов, в том числе сложные гидрогеологические условия, связанные с подземным руслом реки Таракановки, нарушения в технологии кирпичной кладки, допущенные при строительстве этих зданий в 60-е годы ХХ века.