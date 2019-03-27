РИАМО – 27 мар. Председатель совета директоров АО «ОХК «Уралхим», заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрий Мазепин встретился в Луанде, Республике Анголе, с президентом страны Жоау Лоуренсу, говорится в сообщении пресс-службы АО «ОХК «Уралхим».

«Основная цель наших переговоров – расширение рынков сбыта. Ангола – крупный производитель нефти, у них есть достаточно большое количество попутного нефтяного газа (ПНГ), который сейчас уходит на электроэнергетику практически бесплатно. В какой-то момент они поняли, что, с одной стороны, хотят получить максимальный КПД от ПНГ, с другой – быть достаточно независимыми с точки зрения удобрений, так как порядка 90% удобрений, как и продуктов питания, ввозится в страну», – сказал Мазепин.

Он добавил, что власти Анголы обратились к компании с предложением сотрудничества.

В тот же день прошли переговоры Мазепина и других руководителей компаний «Уралхим» и «Уралкалий» с членами правительства Республики Ангола: министром сельского хозяйства Мануэлем Аугусто и министром природных ресурсов и нефти Маркосом Нунга. На встрече были обсуждены детали предстоящего взаимодействия.

Мазепин, находясь в столице Анголы Луанде, высоко оценил потенциал торгово-экономического сотрудничества российских компаний с ангольской стороной в сфере развития сельского хозяйства, ключевых для страны отраслей промышленности, а также добычи полезных ископаемых. Он подчеркнул, что российский бизнес заинтересован в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве и этот интерес находит деятельную поддержку со стороны ангольского бизнеса и государственных структур.