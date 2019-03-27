РИАМО – 27 мар. Арбитражный суд Московской области отказал ООО «УРЭП №4» из городского округа Ивантеевка в удовлетворении требований об отмене предписания Госжилинспекции Московской области, ранее житель дома на улице Хлебозаводская попросил инспекторов заставить УК отремонтировать балкон, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как отметил руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков, оспаривалось предписание о ремонте балкона, которое должна была исполнить управляющая организация.

«Ранее в связи с поступившим обращением от жителя многоквартирного дома №37 по улице Хлебозаводская в Ивантеевке Госжилинспекцией Московской области была проведена внеплановая выездная проверка деятельности ООО «УРЭП №4». По результатам проверки был установлен факт ненадлежащего технического состояния балконной плиты в квартире заявителя, что угрожало жизни и здоровью не только собственников жилья, но и обычных прохожих», – говорится в сообщении.

Управляющей организации было выдано предписание, согласно которому ООО «УРЭП №4» необходимо в кратчайшие сроки обеспечить исправное состояние балконной плиты, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению ее дальнейшего разрушения.

«Не согласившись с выданным предписанием, ООО «УРЭП № 4» в пределах процессуального срока обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором требовало признать незаконным и отменить вышеуказанное предписание областного надзорного ведомства», – добавляется в материале.

По жилищному законодательству, при обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров работники управляющих организаций должны незамедлительно принять соответствующие меры, так как балконная плита является частью фасада и относится к разряду общего имущества.

«В данном случае, учитывая, что состояние балкона было аварийным, ООО «УРЭП-4» необходимо было закрыть и опломбировать вход на него, провести охранные работы и принять незамедлительные меры по восстановлению балкона. Работы по ремонту должны выполняться по проекту», – напомнил Соков.

В результате, исследовав в полном объеме и оценив в совокупности документы, имеющиеся в материалах дела, доводы лиц, участвующих в деле, Арбитражный суд Московской области пришел к выводу, что требования, заявленные ООО «УРЭП-4», не подлежат удовлетворению.

«Предписание Госжилинспекции Московской области было обоснованно и правомерно», – резюмируется в сообщении.