РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 мар. Территории детских лагерей в подмосковных Люберцах необходимо обработать от клещей до 1 мая, сообщила главный специалист-эксперт Раменского теруправления Роспотребнадзора Московской области Раиса Иофанова.

В среду в администрации муниципалитета прошло заседание на тему: «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в период школьных каникул в 2019 году».

«До 1 мая территорию лагерей необходимо обработать от клещей. После акарицидной обработки нужно обследовать территорию на наличие клещей и предоставить акт. В прошлом году только несколько учреждений смогли его предоставить», – сказала Иофанова.

Она добавила, что руководителям также необходимо запланировать отбор проб воды в пищеблоках и раздаточных.