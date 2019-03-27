РИАМО - 27 мар. Басманный суд столицы получил материалы на арест бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве, а также других участников дела, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Абызова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 210 УК РФ», – сказал собеседник агентства.

Кроме этого, по его словам, следствие ходатайствует об аресте сообщников Абызова: президента Новосибирской региональной федерации самбо Николая Степанова, председателя совета директоров ООО «Первый Строительный Фонд» Александра Пелипасова, замгендиректора ООО «Ру-Ком» Максима Русакова, директора по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галины Фрайденберг.

По его словам, доставки участников еще не было.

Накануне в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, подозреваемого в хищении у ряда российских энергетических компаний в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги были выведены за рубеж. По данным СК, он и его сообщники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

В ходе допроса Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, при этом свою вину не признал. Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства.