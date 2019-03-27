РИАМО - 27 мар. В городском округе Серпухов прошли открытие выставки проекта «Мама может все» и круглый стол, посвященный развитию женского предпринимательства, в мероприятиях приняли участие бизнес-леди округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Участницы обсудили актуальные вопросы и новые форматы развития своего дела, они могли задать вопросы представителям министерства инвестиций и инноваций региона, общественной организации «Опора России», представителям Торгово-промышленной палаты региона, налоговой инспекции, администрации муниципалитета и бизнес-инкубатора Серпухова.

«Региональный проект «Мама может все» стартовал 5 марта. Его реализует областное отделение «Опоры России» совместно с правительством Московской области и при поддержке депутата Государственной думы Оксаны Пушкиной. Он включает передвижную выставку-фотоработу о женщинах-предпринимателях, которых на создание собственного дела вдохновило материнство, а также серию бизнес-встреч и деловых мероприятий», – говорится в сообщении.

Экспозиция открылась в начале марта в доме правительства Подмосковья, была представлена в Одинцове, Наро-Фоминске, до 29 марта будет работать в Серпухове. После она будет представлена в Коломне, Воскресенске, Балашихе, Щелкове, Королеве, Дмитрове, Солнечногорске и Красногорске.

«Круглые столы и семинары в рамках проекта помогут предпринимательницам получить ответы на все интересующие вопросы, неслучайно в них задействованы представители органов власти, муниципалитета, общественных организаций, надзорных органов. Кроме того, леди могут подчеркнуть для себя новые маркетинговые подходы для развития своего бизнеса, нетворкинг и личные связи – эти инструменты, которые помогут женщинам добиться успеха в своем деле», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.