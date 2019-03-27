РИАМО – 27 мар. Жители городского округа Котельники смогут предложить территории, на которых нужно навести чистоту, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Котельники.

«Двадцатого апреля пройдет большой общеобластной субботник. В нашем городе центральной площадкой определен Кузьминский лесопарк. Также жители смогут предложить свои территории, где хотели бы провести субботник», – говорится в сообщении.

С 1 апреля во всей Московской области стартует месячник благоустройства, в рамках которого будут красить бордюры, чистить газоны, пилить сухостой, приводить в порядок детские площадки, скамейки и урны.